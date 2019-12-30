***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMuğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 928 Ada 2 ve 5 Parseller ile 929 Ada 2 ve 3 Parseller üzerinde geliştirilen gayrimenkül projesinin 2019 yılsonu Değerleme RaporuRapor Tarihi30.12.2019AçıklamalarŞirketimizin üzerinde gayrimenkul projesi geliştirdiği "Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 928 Ada 2 ve 5 Parseller ile 929 Ada 2 ve 3 Parsellerde" geliştirilen gayrimenkul projesine ait Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805951BIST