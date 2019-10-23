***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 0 3.181.476 37.163.514 15.787.842 212.936.808 0 212.936.808Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15.787.842 -15.787.842 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.176.600 12.176.600 12.176.600Dönem Karı (Zararı)12.176.600 12.176.600 12.176.600Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-763.287 -1.705.335 -2.468.622 -2.468.622Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 3.181.476 52.951.356 12.176.200 222.644.786 0 222.644.786Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255Transferler38.243.618 -38.243.618 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)430.612 430.612 430.612Dönem Karı (Zararı)430.612 430.612 430.612Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-37.549 -37.549Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)142.335 383.123 525.458 525.458Dönem Sonu Bakiyeler18 50.000.000 620.952 52.913.347 52.568.417 -37.549 3.181.476 91.194.974 430.612 249.630.325 0 249.630.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-89.064.093 -43.191.901Dönem Karı (Zararı)430.612 12.176.600Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.696.183 -4.650.138Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler421.124 21.651Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler784.211 78.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler784.211 56.511Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22.385Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.701.785 -684.376Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.040.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.040.000Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-210.937 -26.309Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-210.937 -26.309İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-96.457.761 -51.136.135Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler326.767 -1.094.133Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-162.255.916 -210.451.541Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.337.777 -196.920Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.719.733 212.340.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.089.432 -51.734.013Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9.122.309 -50.898.133Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-32.877 -835.880Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-91.330.966 -43.609.673Alınan Faiz2.675.712 684.376Vergi İadeleri (Ödemeleri)-408.839 -266.604YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.623.321 -1.820.191Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.575.937 1.008.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.199.258 -2.828.691FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.348.689 42.474.750İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.468.622İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri525.458Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri105.275.500 47.487.204İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri105.275.500 47.487.204Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.452.269 -2.543.832Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.543.832İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-4.452.269YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.661.275 -2.537.342NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.661.275 -2.537.342DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.439.779 16.380.356DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.101.054 13.843.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 34.161.057 23.484.327Ticari Alacaklar919.427 1.238.618İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 919.427 1.238.618Diğer Alacaklar7.863 287İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.863 287Peşin Ödenmiş Giderler10 75.957.472 47.014.696ARA TOPLAM111.045.819 71.737.928TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR111.045.819 71.737.928DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Stoklar12 421.418.964 259.163.048Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 203.835.488 202.001.230Maddi Duran Varlıklar13 2.790.621 337.059Diğer Duran Varlıklar16 45.452.414 30.086.202TOPLAM DURAN VARLIKLAR673.498.528 491.588.580TOPLAM VARLIKLAR784.544.347 563.326.508KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar269.219.781 98.100.462İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 242.439 807.140İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 268.977.342 97.293.322Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları255.743 79.570İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 255.743 79.570Ticari Borçlar7.139.267 7.257.290İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 7.139.267 7.257.290Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 115.979 678.005Diğer Borçlar1.858.464 1.891.341İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.858.464 1.891.341Türev Araçlar7 46.650Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 12.613.603 1.090.399Kısa Vadeli Karşılıklar1.355.648 573.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.284.148 499.937Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 71.500 74.000ARA TOPLAM292.605.135 109.671.004TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER292.605.135 109.671.004UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.643.995 142.980İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.643.995 142.980Ticari Borçlar209.573.534 185.834.825İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 188.877.111 160.800.625İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 20.696.423 25.034.200Uzun Vadeli Karşılıklar345.476 282.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 345.476 282.068Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 29.745.882 18.721.376TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER242.308.887 204.981.249TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER534.914.022 314.652.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar249.630.325 248.674.255Ödenmiş Sermaye18 50.000.000 50.000.000Geri Alınmış Paylar (-)18, 26 -620.952 -763.287Paylara İlişkin Primler (İskontolar)52.913.347 52.530.224Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3, 18 52.568.417 52.568.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-37.549 -37.549Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-37.549 -37.549Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları91.194.974 52.951.356Net Dönem Karı veya Zararı430.612 38.243.618TOPLAM ÖZKAYNAKLAR249.630.325 248.674.255TOPLAM KAYNAKLAR784.544.347 563.326.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 11.175.743 10.679.469 3.755.669 3.652.055Satışların Maliyeti19 -3.347.092 -3.090.941 -1.337.139 -1.018.650TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.828.651 7.588.528 2.418.530 2.633.405BRÜT KAR (ZARAR)7.828.651 7.588.528 2.418.530 2.633.405Genel Yönetim Giderleri20, 21 -5.157.845 -3.922.356 -1.665.266 -1.379.547Pazarlama Giderleri20, 21 -414.301 -888.885 -21.349 -439.441Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.014.296 581.791 227.901 147.674Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -42.691 -11.145 -24.832 -6.126ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.228.110 3.347.933 934.984 955.965Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 210.935 4.241.833 -2 175.524FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.439.045 7.589.766 934.982 1.131.489Finansman Gelirleri23 10.992.588 15.124.230 2.223.452 11.571.967Finansman Giderleri23 -14.001.021 -10.537.396 -4.418.985 -8.039.734SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722DÖNEM KARI (ZARARI)430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 26 0,00870000 0,24480000 -0,02530000 0,09470000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları430.612 12.176.600 -1.260.551 4.663.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794411BIST