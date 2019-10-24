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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

24.10.2019 20:11
GÜNCEL HABERLER

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2018 - 22.06.2018 - 10.01.2019 - 27.06.2019 - 05.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
01.06.2018
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından geri alınan paylardan 19.890 adedi 24.10.2019 tarihinde 3,40-3,49 TL fiyat aralığında satılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %1,20'e gerilemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saygılarımızla,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DZGYO 24/10/2019 3.260 % 0,0065 3,4 % 1,24 540,51 Yoktur.
DZGYO 24/10/2019 3.846 % 0,0077 3,41 % 1,23 676,13 Yoktur.
DZGYO 24/10/2019 4.748 % 0,0095 3,42 % 1,22 882,18 Yoktur.
DZGYO 24/10/2019 1.509 % 0,003 3,43 % 1,22 295,46 Yoktur.
DZGYO 24/10/2019 3.276 % 0,0066 3,44 % 1,21 674,2 Yoktur.
DZGYO 24/10/2019 1.614 % 0,0032 3,45 % 1,21 348,3 Yoktur.
DZGYO 24/10/2019 966 % 0,0019 3,46 % 1,2 218,12 Yoktur.
DZGYO 24/10/2019 456 % 0,0009 3,47 % 1,2 107,52 Yoktur.
DZGYO 24/10/2019 70 % 0,0001 3,48 % 1,2 17,21 Yoktur.
DZGYO 24/10/2019 145 % 0,0003 3,49 % 1,2 37,09 Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794672


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GEDIK 5,18 8.478.200 % 19,91  
IHEVA 1,99 29.070.258 % 19,88  
QNBFL 32,56 641.133 % 15,05  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3923 7,4294 % 0,11  
Frank 5,7875 5,8223 % 0,41  
Riyal 1,5324 1,5401 % 0,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.503 1.504 11,24  
Altın Gr. 279 279 3,57  
Cumhuriyet 1.845 1.873 10,00  
Tam 1.835 1.881 6,46  
Yarım 887 910 3,13  
Çeyrek 445 455 1,56  
Gümüş.Ons 17,81 17,85 0,28  
Gümüş Gr. 3,30 3,30 0,07  
B. Petrol 61,66 61,66 0,49  
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