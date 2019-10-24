***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2018 - 22.06.2018 - 10.01.2019 - 27.06.2019 - 05.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi01.06.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz tarafından geri alınan paylardan 19.890 adedi 24.10.2019 tarihinde 3,40-3,49 TL fiyat aralığında satılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %1,20'e gerilemiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Saygılarımızla,Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDZGYO 24/10/2019 3.260 % 0,0065 3,4 % 1,24 540,51 Yoktur.DZGYO 24/10/2019 3.846 % 0,0077 3,41 % 1,23 676,13 Yoktur.DZGYO 24/10/2019 4.748 % 0,0095 3,42 % 1,22 882,18 Yoktur.DZGYO 24/10/2019 1.509 % 0,003 3,43 % 1,22 295,46 Yoktur.DZGYO 24/10/2019 3.276 % 0,0066 3,44 % 1,21 674,2 Yoktur.DZGYO 24/10/2019 1.614 % 0,0032 3,45 % 1,21 348,3 Yoktur.DZGYO 24/10/2019 966 % 0,0019 3,46 % 1,2 218,12 Yoktur.DZGYO 24/10/2019 456 % 0,0009 3,47 % 1,2 107,52 Yoktur.DZGYO 24/10/2019 70 % 0,0001 3,48 % 1,2 17,21 Yoktur.DZGYO 24/10/2019 145 % 0,0003 3,49 % 1,2 37,09 Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794672BIST