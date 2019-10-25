***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
25.10.2019 20:30
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2018 - 22.06.2018 - 10.01.2019 - 27.06.2019 - 05.07.2019 - 24.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
01.06.2018
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geri alınan paylardan 16.397 adedi 25.10.2019 tarihinde 3,40-3,41 TL fiyat aralığında satılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %1,17'e gerilemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saygılarımızla,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DZGYO 25/10/2019 11.299 % 0,0226 3,4 % 1,18 1.873,37 Yoktur.
DZGYO 25/10/2019 5.098 % 0,0102 3,41 % 1,17 896,23 Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795056
BIST