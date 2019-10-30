***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2018 - 22.06.2018 - 10.01.2019 - 27.06.2019 - 05.07.2019 - 24.10.2019 - 25.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi01.06.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz tarafından geri alınan paylardan 584.665 adedi 28.10.2019 tarihinde 3,55-3,91 TL fiyat aralığında satılmış olup, bu işlemler sonucunda geri alınan payımız kalmamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Saygılarımızla,Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDZGYO 28/10/2019 3.650 % 0,0073 3,55 % 1,16 1.152,67 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 5.200 % 0,0104 3,56 % 1,15 1.694,16 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 5.270 % 0,0105 3,59 % 1,14 1.875,07 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 7.350 % 0,0147 3,6 % 1,13 2.688,63 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 10.390 % 0,0208 3,61 % 1,11 3.904,56 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 8.050 % 0,0161 3,62 % 1,09 3.105,69 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 31.190 % 0,0624 3,63 % 1,03 12.345 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 9.615 % 0,0192 3,64 % 1,01 3.901,77 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 12.800 % 0,0256 3,65 % 0,98 5.322,24 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 11.500 % 0,023 3,66 % 0,96 4.896,7 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 10.000 % 0,02 3,67 % 0,94 4.358 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 10.000 % 0,02 3,68 % 0,92 4.458 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 49.348 % 0,0987 3,7 % 0,82 22.986,3 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 21.401 % 0,0428 3,71 % 0,78 10.182,6 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 15.751 % 0,0315 3,72 % 0,75 7.651,84 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 18.239 % 0,0365 3,73 % 0,71 9.042,9 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 4.266 % 0,0085 3,74 % 0,7 2.157,74 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 7.500 % 0,015 3,75 % 0,69 3.868,5 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 2.025 % 0,0041 3,76 % 0,68 1.064,75 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 2.975 % 0,006 3,77 % 0,68 1.594 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 3.025 % 0,0061 3,78 % 0,67 1.651,04 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 6.369 % 0,0127 3,79 % 0,66 3.539,89 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 10.058 % 0,0201 3,8 % 0,64 5.690,82 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 123.235 % 0,2465 3,81 % 0,39 70.958,71 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 21.283 % 0,0426 3,82 % 0,35 12.647,58 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 19.056 % 0,0381 3,83 % 0,31 11.353,56 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 5.000 % 0,01 3,84 % 0,3 3.029 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 42.528 % 0,0851 3,85 % 0,22 26.188,74 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 9.589 % 0,0192 3,86 % 0,2 6.000,8 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 32.442 % 0,0649 3,87 % 0,13 20.626,62 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 25.698 % 0,0514 3,88 % 0,08 16.595,77 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 9.960 % 0,0199 3,89 % 0,06 6.531,77 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 21.561 % 0,0431 3,9 % 0,02 14.355,31 Yoktur.DZGYO 28/10/2019 8.341 % 0,0167 3,91 % 0 5.636,85 Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795276BIST