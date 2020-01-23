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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi

23.01.2020 17:04
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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 840 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç etmek için 24.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.
Söz konusu başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  16.01.2020 tarih ve 6/65  sayılı kararı ile onaylanmış olup, İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814156


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