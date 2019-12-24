***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.12.2019 17:31
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı ihracı için SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.ne başvuru yapılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 840.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019
Ek Açıklamalar
KAP'ta 23.12.2019 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurusunu yaptığımız üzere, Yönetim Kurulumuzun 23.12.2019 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 840 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti. Yönetim Kurulumuzun söz konusu kararına istinaden, Sermaye piyassı mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 840 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç etmek için 24.12.2019 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Eş zamanlı olarak 24.12.2019 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul A.Ş.'ne borçlanma ihraç başvurumuz ile ilgili olarak, işlem görme başvurusu yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805025
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|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6850
|7,7236
|% 0,11
|
|Frank
|6,0421
|6,0785
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|13,73
|
|Altın Gr.
|287
|287
|2,82
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
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|3,40
|0,07
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|B. Petrol
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