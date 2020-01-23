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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.01.2020 17:02
GÜNCEL HABERLER



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 840.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.01.2021

Ek Açıklamalar
KAP'ta 23.12.2019 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurusunu yaptığımız üzere, Yönetim Kurulumuzun 23.12.2019 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 840 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti. Yönetim Kurulumuzun söz konusu kararına istinaden, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 840 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç etmek için 24.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 6/65 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onaylı İHRAÇ BELGESİ .pdf
EK: 2 02 İhraç Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814155


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Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
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