***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40.maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca2019 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2' sini geçmeyen kiralama işlemleri kapsamında Şirketimizin portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2019 faaliyet yılında düzenlenen kira sözleşmelerinden elde edilen kira geliri toplamı 275.745.-TL'dir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811245BIST