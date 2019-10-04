***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.10.2019 16:51
rar Tarihi 20.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %24,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYOE1916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.150.000
İhraç Fiyatı 0,93074
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2019
Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYOE1916 ISIN kodlu 112 gün 04.10.2019 vadeli 161.150.000 TL nominal değerli finansman bonosunun vadesi bugün (04.10.2019) itibarıyla gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790413
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71