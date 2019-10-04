***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









rar Tarihi 20.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.10.2019Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %24,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZYOE1916Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.150.000İhraç Fiyatı 0,93074Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2019Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYOE1916 ISIN kodlu 112 gün 04.10.2019 vadeli 161.150.000 TL nominal değerli finansman bonosunun vadesi bugün (04.10.2019) itibarıyla gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790413BIST