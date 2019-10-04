***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZYOA1910 ISIN Kodlu 16.12.2019 vadeli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.12.2019Vade (Gün Sayısı) 73Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZYOA1910Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000İhraç Fiyatı 0,97238Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.12.2019Kayıt Tarihi 13.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYOA1910 ISIN kodlu 73 gün 16.12.2019 vadeli 175.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790417BIST