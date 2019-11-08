***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZYOK1918 ISIN Kodlu 08.11.2019 vadeli Finansman Bonosu itfası.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.11.2019Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZYOK1918Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000İhraç Fiyatı 0,95705Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.11.2019Kayıt Tarihi 07.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYOK1918 ISIN kodlu 91 gün 08.11.2019 vadeli 110.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun vadesi bugün (08.11.2019) itibarıyla gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797643BIST