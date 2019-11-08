***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.11.2019 17:58
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZYOK1918 ISIN Kodlu 08.11.2019 vadeli Finansman Bonosu itfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYOK1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000
İhraç Fiyatı 0,95705
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.11.2019
Kayıt Tarihi 07.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYOK1918 ISIN kodlu 91 gün 08.11.2019 vadeli 110.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun vadesi bugün (08.11.2019) itibarıyla gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797643
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