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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.11.2019 18:00
GÜNCEL HABERLER

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZYO22010 ISIN Kodlu 07.02.2020 vadeli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYO22010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000
İhraç Fiyatı 0,97013
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO22010 ISIN kodlu 91 gün 07.02.2020 vadeli 145.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797645


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,11 9.756.933 % 19,62  
MRGYO 0,92 22.818.076 % 15,00  
SMART 3,25 315.711.863 % 14,04  
BURVA 5,32 5.821.856 % 10,37  
METAL 0,78 27.028 % 9,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3443 7,3811 % 0,02  
Frank 5,7533 5,7880 % -0,02  
Riyal 1,5320 1,5397 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.459 1.460 -8,58  
Altın Gr. 271 271 -0,83  
Cumhuriyet 1.796 1.823 -22,00  
Tam 1.787 1.832 -24,12  
Yarım 864 886 -11,66  
Çeyrek 433 443 -5,84  
Gümüş.Ons 16,80 16,82 -0,30  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,05  
B. Petrol 62,62 62,62 0,33  
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