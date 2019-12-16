***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.12.2019 16:34
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZYO32019 ISIN Kodlu 13.03.2020 vadeli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 88
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYO32019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 173.000.000
İhraç Fiyatı 0,97531
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO32019 ISIN kodlu 88 gün 13.03.2020 vadeli 173.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803663
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0355
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9247
En Düşük
5,8830
18:056,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
18:05280,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,44
|Açılış
|: 280,82
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,47
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|FORMT
|3,10
|100.182
|% 6,90
|
|RALYH
|7,31
|103.490
|% 6,72
|
|QNBFB
|27,00
|41.056.298
|% 3,77
|
|SMART
|7,39
|2.558.990
|% -3,65
|
|HUBVC
|13,00
|16.254.961
|% -3,56
|
|NATEN
|12,20
|9.990.746
|% -3,48
|
|SUMAS
|10,03
|10.641
|% -3,37
|
|UFUK
|2,60
|82.480
|% -2,99
|
|AKBNK
|8,14
|175.602.816
|% -0,97
|
|ALARK
|5,47
|119.532.863
|% -0,73
|
|ARCLK
|19,60
|37.022.603
|% -1,56
|
|AFYON
|6,20
|33.100.676
|% -3,58
|
|ADNAC
|2,23
|24.995.480
|% -3,46
|
|AKENR
|1,02
|23.083.273
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,14
|175.602.816
|% -0,97
|
|ALARK
|5,47
|119.532.863
|% -0,73
|
|ASELS
|19,22
|308.179.484
|% -0,92
|
|AGYO
|2,03
|22.865.568
|% 5,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7207
|7,7594
|% 0,23
|
|Frank
|6,0134
|6,0496
|% 0,59
|
|Riyal
|1,5744
|1,5823
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-0,50
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,02
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|66,17
|66,17
|0,07
|