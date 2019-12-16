***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZYO32019 ISIN Kodlu 13.03.2020 vadeli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.03.2020Vade (Gün Sayısı) 88Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZYO32019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 173.000.000İhraç Fiyatı 0,97531Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO32019 ISIN kodlu 88 gün 13.03.2020 vadeli 173.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803663BIST