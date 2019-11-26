***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2019 18:17
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22.11.2019 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.91 -3.80 fiyat aralığından 71.100 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.11.2019 tarihi itibariyle % 87.30 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/11/2019 71.100 71.100 43.719.594 43.648.494 % 87,44 % 87,44 % 87,3 % 87,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800519
BIST
18:05105.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 600,67
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.162
En Düşük
104.718
18:055,7654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0233
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7703
En Düşük
5,7327
18:056,3553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3601
En Düşük
6,3208
18:05270,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,00
|Açılış
|: 270,51
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
271,24
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|170.185.308
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.773.111
|% 19,92
|
|ANELE
|2,76
|25.802.957
|% 18,97
|
|DERAS
|2,91
|65.441.039
|% 15,48
|
|MTRYO
|2,67
|3.417.432
|% 14,10
|
|EGCYH
|0,10
|12.501
|% -9,09
|
|IHEVA
|2,29
|2.917.985
|% -8,40
|
|UFUK
|2,14
|70.850
|% -8,15
|
|ESCOM
|1,13
|34.863.460
|% -5,83
|
|RYGYO
|2,22
|7.104.460
|% -5,53
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|GARAN
|10,01
|504.758.560
|% 0,81
|
|ASELS
|18,84
|461.830.324
|% 0,64
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,48
|180.513.831
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,87
|167.812.084
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3843
|7,4214
|% 0,00
|
|Frank
|5,7519
|5,7866
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|4,90
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,68
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,04
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|0,36
|
Seans Raporu
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17:59XU030
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Yüzde 4.22 oranında artışla 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 778, 769 adet işlem
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Yüzde 4.50 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 754, 892 adet işlem