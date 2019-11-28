***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2019 18:16
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
26.11.2019 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.92 -3.91 fiyat aralığından 11.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28.11.2019 tarihi itibariyle % 87.11 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/11/2019 11.000 11.000 43.567.327 43.556.327 % 87,13 % 87,13 % 87,11 % 87,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800853
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0151
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7555
18:056,3504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3402
18:05270,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 270,03
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|SMART
|5,46
|187.891.990
|% 16,17
|
|UTPYA
|4,75
|59.429.332
|% 16,14
|
|ALCAR
|48,92
|22.623.450
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.282.756
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.454.665
|% -19,69
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|UZERB
|1,47
|7.690
|% -8,70
|
|CEOEM
|8,61
|24.864.042
|% -7,32
|
|OLMIP
|7,15
|690.909
|% -7,02
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 1,84
|
|ASELS
|18,82
|432.537.449
|% 0,97
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|230.981.309
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 2,15
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,56
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,48
|101.722.723
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|181.539.289
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4161
|7,4533
|% -0,25
|
|Frank
|5,7439
|5,7785
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|0,27
|
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