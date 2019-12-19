***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.12.2019 08:28
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18.12.2019 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4.83 fiyattan 1.693 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 85.83 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/12/2019 1.693 1.693 42.918.330 42.916.637 % 85,84 % 85,84 % 85,83 % 85,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804258
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
0
En Düşük
0
18:055,9187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0076
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9327
En Düşük
5,9162
18:056,5906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,6067
En Düşük
6,5801
18:05281,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 281,35
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
281,75
En Düşük
280,91
BIST En Aktif Hisseler
|ASELS
|19,22
|308.179.484
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|FENER
|16,10
|174.590.455
|% 0,00
|
|IPEKE
|6,60
|97.674.118
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|ASELS
|19,22
|308.179.484
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|FENER
|16,10
|174.590.455
|% 0,00
|
|IPEKE
|6,60
|97.674.118
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% 0,00
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|211.447.216
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,88
|47.467.512
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7265
|7,7653
|% -0,07
|
|Frank
|6,0209
|6,0571
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5751
|1,5830
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,78
|
|Altın Gr.
|281
|281
|0,11
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|0,05
|