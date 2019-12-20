***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.12.2019 08:46
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/09/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
19.12.2019 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4.90 -4.98 fiyat aralığından 43.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 85.75 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/12/2019 43.000 43.000 42.916.637 42.873.637 % 85,83 % 85,83 % 85,75 % 85,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804460
BIST
18:05110.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.274
En Düşük
110.486
18:055,9346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0089
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9451
En Düşük
5,9264
18:056,5987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6169
En Düşük
6,5940
18:05282,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,53
|Açılış
|: 282,19
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
281,91
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.603.830
|% 15,00
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EUKYO
|2,06
|8.255.203
|% 10,16
|
|HALKS
|2,20
|521.514
|% 10,00
|
|DARDL
|3,08
|345.135
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,29
|141.638.701
|% -9,13
|
|KERVN
|0,53
|936.815
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|8.236.928
|% -7,89
|
|AVTUR
|1,77
|14.455.067
|% -7,81
|
|ATSYH
|0,86
|11.717
|% -7,53
|
|THYAO
|13,76
|761.480.779
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|VESTL
|13,35
|322.136.326
|% 3,17
|
|ASELS
|19,20
|294.056.321
|% -0,10
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EKGYO
|1,43
|205.733.579
|% -2,05
|
|IEYHO
|0,59
|84.079.375
|% -4,84
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|GSRAY
|2,42
|172.081.042
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7035
|7,7421
|% -0,10
|
|Frank
|6,0384
|6,0748
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5771
|1,5850
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,63
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|0,05
|
Seans Raporu
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17:59VKING
Yüzde 4.47 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 471 adet işlem
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17:56TIRE
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 36 artarak (% 0.10 ) 105, 400
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, DARDL, OYLUM, HALKS, EGCYO