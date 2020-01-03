***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.01.2020 18:22
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.01.2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 5.30 -5.45 fiyat aralığından 154.781 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 85.25 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/01/2020 154.781 154.781 42.782.209 42.627.428 % 85,56 % 8.556 % 85,25 % 85,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807565
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 4,75
|Açılış
|: 297,37
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,52
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7901
|7,8291
|% -0,16
|
|Frank
|6,1220
|6,1589
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.549
|20,21
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,75
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|2,36
|
Seans Raporu
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