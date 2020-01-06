***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2020 18:08
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03.01.2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 5.30 -5.50 fiyat aralığından 74.500 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 85.11 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/01/2020 74.500 74.500 42.627.428 42.552.928 % 85,25 % 85,25 % 85,11 % 85,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807990
BIST
18:05111.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.271,31
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.212
18:055,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
18:056,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
18:05299,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,33
|Açılış
|: 299,79
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|
|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
|
|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
|
|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
|
|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% -4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8314
|7,8707
|% 0,57
|
|Frank
|6,1318
|6,1687
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5870
|1,5949
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|16,22
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,31
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,04
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,71
|
Seans Raporu
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