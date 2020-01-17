***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.01.2020 18:07
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16.01.2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 5.49 -5.52 fiyat aralığından 31.277 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 84.64 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/01/2020 31.277 31.277 42.353.125 42.321.848 % 84,71 % 84,71 % 84,64 % 84,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813436
BIST
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0408
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,9115
En Düşük
5,8463
18:056,5429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5560
En Düşük
6,5173
18:05295,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 2,90
|Açılış
|: 295,51
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,92
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6623
|7,7007
|% 0,36
|
|Frank
|6,0681
|6,1047
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5677
|1,5756
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|3,88
|
|Altın Gr.
|295
|296
|2,89
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|0,07
|
Seans Raporu
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17:59RYSAS
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 18 artarak (% 0.02 ) 146, 676
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17:56XU100
Endeks 121, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 448.00 milyon TL de