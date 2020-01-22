***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.01.2020 18:04
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/01/2020
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21.01.2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 5.69 -5.78 fiyat aralığından 65.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 83.96 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/01/2020 65.000 65.000 42.046.469 41.981.469 % 84,09 % 84,09 % 83,96 % 83,96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814027
BIST
18:05122.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -809,02
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:055,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0064
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:056,5669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0145
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5612
18:05296,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,72
|Açılış
|: 296,75
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.358.884
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,87
|18.943.677
|% 18,02
|
|HUBVC
|37,14
|39.456.246
|% 17,01
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.276.256
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.452.451
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|535.484
|% -14,98
|
|BERA
|4,22
|150.049.312
|% -10,40
|
|BALAT
|2,18
|180.306
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,30
|1.469.951
|% -9,85
|
|THYAO
|14,72
|1.665.386.707
|% -1,08
|
|IPEKE
|10,04
|1.114.407.686
|% 13,96
|
|HALKB
|7,07
|1.032.023.331
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|787.429.325
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|698.084.782
|% -0,98
|
|ALBRK
|1,75
|466.203.093
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|787.429.325
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|698.084.782
|% -0,98
|
|ODAS
|1,97
|316.526.805
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|1.032.023.331
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7633
|7,8022
|% 0,59
|
|Frank
|6,0896
|6,1263
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5753
|1,5832
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-2,35
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|-1,21
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
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17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
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17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem