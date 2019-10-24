***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 -26.251 52.568.418 3.342.012 1.304.478 62.586.584 56.776.217 326.551.458 18.353.818 344.905.276Transferler1.570.428 55.205.789 -56.776.217Dönem Karı (Zararı)92.556.766 92.556.766 1.356.585 93.913.351Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması2.927.853 2.927.853Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 92.556.766 419.108.224 22.638.256 441.746.480Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490Transferler5.699.916 2.469.132 115.808.763 -123.977.811Dönem Karı (Zararı)86.268.758 86.268.758 49.570 86.318.328Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-26.556 -26.556Dönem Sonu Bakiyeler13 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 86.268.758 535.445.144 25.564.119 561.009.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-87.339.609 -200.863.960Dönem Karı (Zararı)86.318.328 93.913.351Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)86.318.328 93.913.351Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.231.811 1.027.527Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.097.064 864.652Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.644.143 5.601.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.324.398 3.652.798Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.319.745 1.949.015Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.232.633 -10.986.695Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-13.744.026 -7.199.168Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.511.393 -3.787.527Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-388.120 155.771Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-388.120 155.771Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler487.716 101.964Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.673.211 6.646.607Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-49.570 -1.356.585İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-165.849.771 -293.115.086Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.164.986 -3.801.023Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.356.435 -56.144.072İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.196.287 -106.167İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.160.148 -56.037.905Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.124.061 -4.118.337İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.124.061 -4.118.337Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.190.219 -52.781.911Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.852.410 -531.968İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.387 -233.541İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.822.023 -298.427Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.789.967 3.252.307İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.789.967 3.252.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-125.076.513 -178.990.082Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-150.430.882 -204.355.817Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25.354.369 25.365.735Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-76.299.632 -198.174.208Alınan Temettüler285.583Ödenen Faiz-5.511.393 3.787.527Alınan Faiz13.744.026 7.199.168Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-19.558.193 -13.676.447YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.808.968 1.127.304Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-573.767 -51.925Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-573.767 -51.925Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.575.937 1.625.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.199.258 -289.999Türev Araçlardan Nakit Girişleri388.120Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-155.772FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI191.168.705 230.375.175Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri191.168.705 230.375.175Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri191.168.705 230.375.175YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.020.128 30.638.519NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.020.128 30.638.519DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ146.532.402 94.528.210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 248.552.530 125.166.729Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 248.675.531 146.601.099Finansal Yatırımlar5 15.590.491 10.425.505Ticari Alacaklar6 140.632.656 134.276.221İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.548.501 1.352.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar137.084.155 132.924.007Diğer Alacaklar12.513.338 6.389.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.513.338 6.389.277Türev Araçlar0 471.054Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar471.054Peşin Ödenmiş Giderler76.870.857 47.680.638Diğer Dönen Varlıklar2.138.288 5.590.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.138.288 5.590.804ARA TOPLAM496.421.161 351.434.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR496.421.161 351.434.598DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.494.057 1.494.057Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.494.057 1.494.057Diğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Stoklar421.418.964 259.163.049Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 5.567.015 5.079.299Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 203.835.488 202.001.230Maddi Duran Varlıklar9 18.042.419 1.541.158Tesis, Makine ve Cihazlar509.631 283.158Taşıtlar216.288Mobilya ve Demirbaşlar61.894 87.340Özel Maliyetler141.402 274.480Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar16.585.304Diğer Maddi Duran Varlıklar527.900 896.180Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.450.208 1.874.115Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.450.208 1.874.115Ertelenmiş Vergi Varlığı0 212.393Diğer Duran Varlıklar45.452.414 30.086.222İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar45.452.414 30.086.222TOPLAM DURAN VARLIKLAR697.261.606 501.452.564TOPLAM VARLIKLAR1.193.682.767 852.887.162KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar312.409.302 127.513.397İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.493.960 949.075Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.493.960 949.075İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar300.915.342 126.564.322İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları268.977.342 97.293.322Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar31.938.000 29.271.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları255.743 79.570İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları255.743 79.570Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları255.743 79.570Ticari Borçlar23.959.222 11.106.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar85.867 55.480İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar23.873.355 11.051.332Diğer Borçlar3.379.382 10.169.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.379.382 10.169.349Türev Araçlar46.650 129.584Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar46.650 129.584Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.613.603 1.090.399Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.401.422 1.533.372Kısa Vadeli Karşılıklar10.032.973 6.062.436Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.713.228 4.043.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.319.745 2.018.594Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.517.006 6.710.347İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.517.006 6.710.347ARA TOPLAM378.615.303 164.395.266TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER378.615.303 164.395.266UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.805.403 532.603İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.805.403 532.603Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.805.403 532.603Ticari Borçlar209.573.534 185.834.825İlişkili Taraflara Ticari Borçlar188.877.111 160.800.625İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.696.423 25.034.200Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29.745.882 18.721.376Uzun Vadeli Karşılıklar6.290.180 7.635.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.290.180 7.635.168Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.643.202 1.050.434TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER254.058.201 213.774.406TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER632.673.504 378.169.672ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar535.445.144 449.176.385Ödenmiş Sermaye13 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.352.884 -1.352.884Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.352.884 -1.352.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.352.884 -1.352.884Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.542.167 52.542.167Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13 -26.251 -26.251Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar52.568.418 52.568.418Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.612.356 4.912.440Yasal Yedekler10.612.356 4.912.440Diğer Yedekler3.773.611 1.304.478Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları233.601.136 117.792.373Net Dönem Karı veya Zararı86.268.758 123.977.811Kontrol Gücü Olmayan Paylar25.564.119 25.541.105TOPLAM ÖZKAYNAKLAR561.009.263 474.717.490TOPLAM KAYNAKLAR1.193.682.767 852.887.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 19.726.166.213 3.891.478.544 6.414.791.813 3.037.514.226Satışların Maliyeti14 -19.708.090.616 -3.883.605.595 -6.408.999.634 -3.035.003.227TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.075.597 7.872.949 5.792.179 2.510.999Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı133.189.920 116.625.961 50.641.039 37.354.973Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri104.518.154 96.554.675 40.696.745 29.206.326Faiz Gelirleri28.671.766 20.071.286 9.944.294 8.148.647Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-498.459 -636.824 -187.458 -242.871Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-498.459 -636.824 -187.458 -242.871FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)14 132.691.461 115.989.137 50.453.581 37.112.102BRÜT KAR (ZARAR)150.767.058 123.862.086 56.245.760 39.623.101Genel Yönetim Giderleri15,16 -64.691.117 -53.049.790 -21.176.240 -17.801.679Pazarlama Giderleri15,16 -6.930.113 -7.493.650 -2.212.622 -2.237.983Araştırma ve Geliştirme Giderleri15,16 -29.841 -56.212 -9.045 -16.684Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 4.862.921 1.743.252 1.451.853 1.023.154Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.464.033 -5.915.109 -904.721 -3.011.254ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)81.514.875 59.090.577 33.394.985 17.578.655Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler210.935 4.241.833 -2 175.524Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 487.716 101.964 518.795 58.233FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)82.213.526 63.434.374 33.913.778 17.812.412Finansman Gelirleri17 48.718.895 70.425.531 4.765.865 42.426.204Finansman Giderleri17 -19.964.469 -16.515.830 -7.140.823 -10.754.218SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)110.967.952 117.344.075 31.538.820 49.484.398Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.649.624 -23.430.724 -7.041.325 -9.927.263Dönem Vergi (Gideri) Geliri-23.844.465 -26.824.826 -5.816.753 -11.179.552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-805.159 3.394.102 -1.224.572 1.252.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)86.318.328 93.913.351 24.497.495 39.557.135DÖNEM KARI (ZARARI)86.318.328 93.913.351 24.497.495 39.557.135Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar49.570 1.356.585 -111.972 520.366Ana Ortaklık Payları86.268.758 92.556.766 24.609.467 39.036.769Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiMaddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi EtkisiÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi EtkisiYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriEdinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen TutarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.318.328 93.913.351 24.497.495 39.557.135Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar49.570 1.356.585 -111.972 520.366Ana Ortaklık Payları86.268.758 92.556.766 24.609.467 39.036.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794646BIST