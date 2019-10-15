***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.10.2019 17:58
***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi "Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) KR AA, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) A-1, her iki not görünümünü ise "Durağan" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793358
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285,04
En Düşük
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