***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
31.10.2019 18:01
***DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30.10.2019 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.40 -3.52 fiyat aralığından 94.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 01.11.2019 tarihi itibariyle % 88.26 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/10/2019 94.000 94.000 44.223.300 44.129.300 % 88,45 % 88,45 % 88,26 % 88,26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795897
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0235
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
18:05278,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 3,92
|Açılış
|: 278,08
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3786
|7,4156
|% 0,66
|
|Frank
|5,7734
|5,8082
|% 0,63
|
|Riyal
|1,5215
|1,5291
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|16,11
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,58
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|-0,72
|
Seans Raporu
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