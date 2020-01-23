***DZYMK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
23.01.2020 15:42
***DZYMK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DZYMK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDNZY32011
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/01/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
25/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814125
BIST
16:00122.789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 42,12
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:005,9308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0098
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:006,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:00296,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 296,63
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.023.610
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.928.259
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,24
|36.770.973
|% 19,57
|
|HUBVC
|44,00
|45.892.006
|% 18,47
|
|SILVR
|3,11
|27.347.504
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|529.203
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KLNMA
|46,06
|56.993.261
|% -6,15
|
|KENT
|210,00
|10.770.930
|% -5,79
|
|THYAO
|14,38
|1.547.556.013
|% -2,31
|
|GARAN
|12,10
|416.215.567
|% -0,58
|
|KRSTL
|1,87
|380.760.462
|% 10,00
|
|HALKB
|7,10
|380.624.610
|% 0,42
|
|ICBCT
|5,97
|354.583.481
|% -1,65
|
|KRSTL
|1,87
|380.760.462
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,58
|310.665.320
|% 3,61
|
|THYAO
|14,38
|1.547.556.013
|% -2,31
|
|ADESE
|2,12
|217.111.929
|% 9,84
|
|KRDMD
|3,02
|309.389.386
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7595
|7,7984
|% 0,08
|
|Frank
|6,1000
|6,1367
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5761
|1,5840
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,90
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|-1,19
|
|Yarım
|944
|968
|-0,58
|
|Çeyrek
|474
|484
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,16
|62,16
|-1,05
|