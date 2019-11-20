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***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.11.2019 14:19
GÜNCEL HABERLER



***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Deniz Yatırım TRFDNZY12013 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 61
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNZY12013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 0,98034
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDNZY12013 ISIN kodlu 61 gün 15.01.2020 vadeli 80.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799770


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AKFGY 3,15 21.579.582 % 19,77  
QNBFL 40,24 2.228.319 % 14,97  
QNBFB 19,67 40.374.686 % 14,96  
MTRYO 2,08 18.662.101 % 14,92  
OYAYO 2,26 38.727.968 % 14,14  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3275 7,3642 % -0,22  
Frank 5,7158 5,7503 % -0,19  
Riyal 1,5153 1,5229 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.471 -1,23  
Altın Gr. 269 270 -0,17  
Cumhuriyet 1.793 1.820 3,00  
Tam 1.781 1.825 -0,71  
Yarım 861 883 -0,34  
Çeyrek 432 441 -0,17  
Gümüş.Ons 17,06 17,11 -0,07  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 61,42 61,42 0,51  
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