***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Deniz Yatırım TRFDNZY12013 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.01.2020Vade (Gün Sayısı) 61Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNZY12013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,98034Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimizin, nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDNZY12013 ISIN kodlu 61 gün 15.01.2020 vadeli 80.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799770BIST