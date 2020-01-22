***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Deniz Yatırım TRFDNZY32011 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.03.2020Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,70Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNZY32011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,98353Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimizin, nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDNZY32011 ISIN kodlu 63 gün 25.03.2020 vadeli 50.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814010BIST