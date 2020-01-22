***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2020 16:49
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Deniz Yatırım TRFDNZY32011 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,70
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNZY32011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,98353
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDNZY32011 ISIN kodlu 63 gün 25.03.2020 vadeli 50.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814010
BIST