***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.01.2020 15:45
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.920.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine,
- Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına,
- Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına
karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS Ana Sozlesme tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812073
BIST
18:00120.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.689,85
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:005,8750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:006,5346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:00292,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,18
|Açılış
|: 292,69
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.069.598
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.887.235
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.744.075
|% 19,93
|
|HUBVC
|25,22
|105.407.200
|% 19,87
|
|RYSAS
|6,88
|140.607.387
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.768.224
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,42
|152.430.750
|% -4,74
|
|AKSUE
|15,02
|15.285.869
|% -4,33
|
|THYAO
|14,84
|2.403.973.106
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.467.520.623
|% 4,60
|
|HALKB
|6,62
|680.657.638
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|668.661.171
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|516.842.193
|% 0,79
|
|PETKM
|4,09
|1.467.520.623
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|479.842.106
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,96
|668.661.171
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,72
|318.243.052
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.403.973.106
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6063
|7,6445
|% -0,57
|
|Frank
|6,0216
|6,0579
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,30
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,55
|64,55
|-0,43
|
Seans Raporu
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