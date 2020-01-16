***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.01.2020 16:13
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.920.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla bugün SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS Ana Sozlesme tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813191
BIST
18:05121.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 62,07
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
120.763
18:055,8594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0163
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8377
18:056,5276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0268
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5210
18:05292,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,78
|Açılış
|: 292,26
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
291,61
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|9,88
|47.219.867
|% 19,90
|
|BNTAS
|3,33
|201.717.826
|% 19,78
|
|QNBFL
|196,00
|1.865.763
|% 14,96
|
|QNBFB
|58,80
|13.570.070
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|10.301.761
|% 14,90
|
|ISBTR
|42.075,00
|2.612.524
|% -15,00
|
|MZHLD
|15,80
|455.988
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|446.340
|% -9,96
|
|SRVGY
|12,57
|4.682.451
|% -8,98
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|AKBNK
|8,85
|805.481.745
|% 0,68
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|EKGYO
|1,65
|584.936.906
|% 0,61
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|ISGYO
|1,78
|373.821.852
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6173
|7,6555
|% -0,23
|
|Frank
|6,0532
|6,0897
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5579
|1,5657
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-5,82
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,62
|64,62
|0,62
|
Seans Raporu
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17:59AKSEN
Yüzde 5.99 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 072, 955 adet işlem
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17:58GLRYH
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 414, 23 artarak (% 0.28 ) 147, 009
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GUSGR, PETKM