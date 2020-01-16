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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.01.2020 16:13
GÜNCEL HABERLER



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.920.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla bugün SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS Ana Sozlesme tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813191


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