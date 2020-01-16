***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.920.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla bugün SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KSS Ana Sozlesme tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813191BIST