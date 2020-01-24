***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.01.2020 14:30
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvuru onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.920.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.01.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla 16.01.2020 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Söz konusu başvurumuz SPK'nın 23.01.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1022 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS Ana Sozlesme tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814306
BIST
15:26120.977
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -1.563,59
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:265,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,9400
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|Önceki Kapanış
|: 5,9330
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5,9484
En Düşük
5,9236
15:266,5583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,5480
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|Önceki Kapanış
|: 6,5640
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6,5705
En Düşük
6,5503
15:26297,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 297,97
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,06
|249.033.796
|% 18,39
|
|YUNSA
|16,20
|122.201.072
|% 14,98
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.053.786
|% 14,80
|
|KFEIN
|14,01
|113.459.528
|% 14,74
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,99
|23.939.904
|% -10,02
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.308.532.160
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,97
|570.580.125
|% 0,00
|
|ADESE
|2,54
|531.200.972
|% 9,96
|
|PETKM
|4,01
|522.828.849
|% -0,74
|
|GARAN
|11,75
|405.830.971
|% -2,57
|
|ADESE
|2,54
|531.200.972
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,97
|570.580.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|235.332.912
|% -0,61
|
|PETKM
|4,01
|522.828.849
|% -0,74
|
|OZGYO
|2,06
|249.033.796
|% 18,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7569
|7,7958
|% -0,11
|
|Frank
|6,0956
|6,1323
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5798
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,28
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|-0,34
|
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