***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.876.525 1.163.156.347 30.221.683 244.654.402 183.128.614 1.832.497.374 31.509.203 1.864.006.577Transferler1.163.156.347 -1.163.156.347 57.511.681 125.616.933 -183.128.614 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.389.438 114.828.940 133.218.378 548.461 133.766.839Dönem Karı (Zararı)114.828.940 114.828.940 548.461 115.377.401Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.389.438 18.389.438 18.389.438Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-32.057.664 -32.057.664Kar Payları11 -218.831 -78.750.000 -78.968.831 -78.968.831Dönem Sonu Bakiyeler13 105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.181.545.785 1.876.525 87.514.533 291.521.335 114.828.940 1.886.746.921 1.886.746.921Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788Transferler-63.736.730 164.218.899 -100.782.169 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37.064.880 42.347.117 79.411.997 79.411.997Dönem Karı (Zararı)42.347.117 42.347.117 42.347.117Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37.064.880 37.064.880 37.064.880Kar Payları11 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.393.973.576 1.876.525 35.622.785 429.100.813 42.347.117 2.112.336.785 2.112.336.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.375.229 62.331.628Dönem Karı (Zararı)42.347.117 114.828.940Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-45.653.076 -118.403.159Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-7.125 -36.212Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-187.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-187.461Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler3,14 -34.141.946 -30.600.836Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.407.886 -5.668.395Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -4.407.886 -5.668.395Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-20.802.454 -76.670.534İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -20.802.454 -76.670.534Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 4.896.095 1.713.656İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.834.668Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler8.810.240 -3.118.709İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-818.493 -9.063.580Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-9.717.733Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.003.200İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.003.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.610 26.689İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-43.610 26.689Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.116 -39.899Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-301.692 171.376İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-299.722 211.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.970 -39.962Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.449.718İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.449.718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-481.307 49.469Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-510.962 384.816Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29.655 -335.347Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.124.452 -12.637.799Alınan Temettüler95.130.323 70.940.232Alınan Faiz4.299.701 5.744.858Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 69.657 -1.715.663YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.210.256 5.841.193Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri15.594.405İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4.118.313İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-20.210.256 -7.651.805Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -6.219.720FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.313.270 -78.968.831İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri63.436.730Ödenen Temettüler-78.750.000 -78.968.831YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.851.703 -10.796.010NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.851.703 -10.796.010DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.704.615 54.152.189DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 104.556.318 43.356.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 104.625.293 44.729.543Diğer Alacaklar5 246.636 246.599İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar246.636 246.599Peşin Ödenmiş Giderler7 14.776İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.776Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar69.657Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM104.956.362 44.976.142TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR104.956.362 44.976.142DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3,19 883.705.808 914.290.504Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar883.705.808 914.290.504Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3,6 1.157.631.943 1.186.031.630Kullanım Hakkı Varlıkları2.1.6 28.797Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.297 7.697Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.297 7.697Peşin Ödenmiş Giderler7 16.394 24.510İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.394 24.510Diğer Duran Varlıklar10 7.525.216 6.908.849İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6.908.849TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.048.913.455 2.107.263.190TOPLAM VARLIKLAR2.153.869.817 2.152.239.332KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30.667İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.667Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 30.667Ticari Borçlar127.616 429.308İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 124.693 428.355İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3 2.923 953Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 2.768.522 119.683Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 69.104 70.117İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler69.104 70.117ARA TOPLAM2.995.909 619.108TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.995.909 619.108UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 38.536.740 39.945.053TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.537.123 39.945.436TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.533.032 40.564.544ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.112.336.785 2.111.674.788Ödenmiş Sermaye11 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 105.173.533 105.173.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.393.216.012 1.419.587.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.393.216.012 1.419.587.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-757.564 -757.564Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.393.973.576 1.420.345.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.876.525 1.876.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.525 1.876.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 35.622.785 35.622.785Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları429.100.813 343.631.914Net Dönem Karı veya Zararı42.347.117 100.782.169TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.112.336.785 2.111.674.788TOPLAM KAYNAKLAR2.153.869.817 2.152.239.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.032.805Satışların Maliyeti-25.652.001TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 1.380.804BRÜT KAR (ZARAR)12 0 1.380.804Genel Yönetim Giderleri13 -3.836.729 -4.232.568 -1.351.249 -1.144.979Pazarlama Giderleri13 -46.324Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 44.107.251 43.710.308 5.541.379 10.736.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -6.423.080 -391.697 -5.654.479 -13.187ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.847.442 40.420.523 -1.464.349 9.578.747Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6,15 11.992.215 76.670.534 -3.310.900 32.964.465FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.839.657 117.091.057 -4.775.249 42.543.212Finansman Giderleri16 -4.758 -1.483SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.834.899 117.091.057 -4.776.732 42.543.212Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.487.782 -1.713.656 -3.230.513 -290.155Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -3.487.782 -1.713.656 -3.230.513 -290.155SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.347.117 115.377.401 -8.007.245 42.253.057DÖNEM KARI (ZARARI)42.347.117 115.377.401 -8.007.245 42.253.057Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 548.461Ana Ortaklık Payları42.347.117 114.828.940 -8.007.245 42.253.057Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar37.064.880 18.389.438 36.678.662 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)14.045.438Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar35.656.567 5.046.272 35.270.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.408.313 -702.272 1.408.313 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 1.408.313 -702.272 1.408.313Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.064.880 18.389.438 36.678.662 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.411.997 133.766.839 28.671.417 42.253.057Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 548.461Ana Ortaklık Payları79.411.997 133.218.378 28.671.417 42.253.057http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795711BIST