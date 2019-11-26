***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2019 16:41
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800489
BIST
17:28106.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 638,84
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:285,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:286,3418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:28269,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,54
|Açılış
|: 269,05
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|169.193.153
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.772.802
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|3.334.627
|% 14,96
|
|ERSU
|2,04
|27.032.067
|% 14,61
|
|ADEL
|17,25
|29.991.783
|% 14,24
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|ESCOM
|1,13
|33.346.903
|% -5,83
|
|RYGYO
|2,22
|6.513.478
|% -5,53
|
|ETILR
|2,90
|22.164
|% -4,92
|
|THYAO
|13,70
|1.954.067.259
|% 1,93
|
|KRDMD
|2,45
|517.630.357
|% 2,08
|
|GARAN
|10,01
|409.422.920
|% 0,81
|
|EREGL
|7,93
|355.677.622
|% 2,85
|
|ASELS
|18,80
|354.504.979
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,45
|517.630.357
|% 2,08
|
|THYAO
|13,70
|1.954.067.259
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,48
|168.846.602
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,87
|161.758.785
|% 1,63
|
|SISE
|4,81
|333.172.767
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3695
|7,4065
|% -0,20
|
|Frank
|5,7425
|5,7771
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5288
|1,5364
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-0,65
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-2,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,71
|
|Yarım
|860
|882
|-0,34
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|0,21
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