***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 52.808.289 47.778.460 18.479.243 18.148.958Satışların Maliyeti28 -23.484.921 -19.122.718 -8.438.671 -6.647.180TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.323.368 28.655.742 10.040.572 11.501.778BRÜT KAR (ZARAR)29.323.368 28.655.742 10.040.572 11.501.778Genel Yönetim Giderleri29 -3.929.047 -3.773.248 -1.282.237 -1.159.498Pazarlama Giderleri29 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.658.531 2.516.650 451.595 1.453.175Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.228.730 -3.716.047 -764.463 -2.393.021ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.824.122 23.683.097 8.445.467 9.402.434Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 4.066 557 696 -2.299Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.828.188 23.683.654 8.446.163 9.400.135Finansman Gelirleri33 97.211 1.552.513 -217.886 204.131Finansman Giderleri33 -32.263.718 -195.907.706 19.156.282 -126.337.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.338.319 -170.671.539 27.384.559 -116.733.387Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -269.331 24.044.225 -4.558.231 17.151.458Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -625.793 0 -31.896Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-269.331 24.670.018 -4.558.231 17.183.354SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.607.650 -146.627.314 22.826.328 -99.581.929DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-7.607.650 -146.627.314 22.826.328 -99.581.929Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-49 -897 136 -599Ana Ortaklık Payları-7.607.601 -146.626.417 22.826.192 -99.581.330Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00117000 -0,02256000 0,00351000 -0,01532000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.222.744 25.719.478Dönem Karı (Zararı)-7.607.650 -146.627.314Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.607.650 -146.627.314Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.299.206 174.304.417Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 322.720 284.025Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.286.066 2.250.169Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.288.132 2.250.726Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.066 -557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler286.961 168.426Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 177.895 91.203Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 16.834 8.894Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 92.232 68.329Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.804.813 17.270.622Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -55.467 -182.420Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 20.890.856 17.361.187Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -30.576 91.855Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 11.331.315 178.375.400Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 269.331 -24.044.225Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -2.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-394.960 -1.047.779Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.836.431 -4.228.271İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 6.006 -5.061İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.842.437 -4.223.210Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -95.726 17.648Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -46.118 -849.573Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.158.149 1.353.312İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 19.234 39.294İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.138.915 1.314.018Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 174.353 78.308Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.048.871 1.348.089İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.048.871 1.348.089Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 596.175 1.192.647İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.394.233 40.061Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.296.596 26.629.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -13.585 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -60.267 -909.846YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.016.227 -71.205Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 2.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -185.922 -71.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.832.305 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.837.089 -23.948.567Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 120Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -7.167.755 -7.393.650Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -7.161.455 -7.393.650Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -6.300 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -70.891 0Ödenen Faiz33 -20.653.910 -16.743.419Alınan Faiz33 55.467 188.382YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.630.572 1.699.706NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.630.572 1.699.706DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.068.281 11.544.065DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.437.709 13.243.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 7.437.709 11.068.281Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 9.551.008 8.972.133İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 1.169 7.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 9.549.839 8.964.958Diğer Alacaklar11 165.276 165.276İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 165.276 165.276Stoklar13 588.432 492.706Peşin Ödenmiş Giderler26 1.378.442 1.029.100Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 28.634 29.034Diğer Dönen Varlıklar26 1.459.878 65.645ARA TOPLAM20.609.379 21.822.175TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.609.379 21.822.175DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 736.342.305 734.510.000Maddi Duran Varlıklar18 807.811 913.065Kullanım Hakkı Varlıkları18 297.187 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar78.809 9.630Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 78.809 9.630Peşin Ödenmiş Giderler26 281.231 584.455Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR737.807.343 736.017.150TOPLAM VARLIKLAR758.416.722 757.839.325KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 33.259.510 43.296.634Ticari Borçlar10 3.619.435 2.461.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 99.120 79.886İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 3.520.315 2.381.400Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 337.516 163.163Diğer Borçlar11 1.687.857 748.176İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 687 687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.687.170 747.489Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 3.229.216 1.474.291Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 60.667Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.022.925 913.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.022.925 913.859Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM43.156.459 49.118.076TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.156.459 49.118.076UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 409.463.185 394.700.602Diğer Borçlar11 739.222 630.032İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 739.222 630.032Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 116.250 1.275.000Uzun Vadeli Karşılıklar679.415 542.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 679.415 542.990Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 66.284.978 66.010.070TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER477.283.050 463.158.694TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER520.439.509 512.276.770ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 237.976.126 245.561.419Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.301.980 45.301.980Paylara İlişkin Primler (İskontolar)104.038 104.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-107.045 -129.353Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-107.045 -129.353Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.067.777 2.067.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları133.216.977 116.968.257Net Dönem Karı veya Zararı-7.607.601 16.248.720Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.087 1.136TOPLAM ÖZKAYNAKLAR237.977.213 245.562.555TOPLAM KAYNAKLAR758.416.722 757.839.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -11.976.967 0 229.511.653 952 229.512.605Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 -146.626.417 0 82.753.306 175 82.753.481Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 -16.248.720 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308 0 0 0 0 0 22.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.607.601 0 -7.585.293 -49 -7.585.342Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.607.601 0 -7.607.601 -49 -7.607.650Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308 0 0 0 0 0 22.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308Sermaye Arttırımı27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -107.045 0 -107.045 0 0 0 0 0 -107.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 -7.607.601 0 237.976.126 1.087 237.977.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-7.607.650 -146.627.314 22.826.328 -99.581.929DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.308 -31.410 15.195 9.906Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 27.885 -39.263 18.994 12.383Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.577 7.853 -3.799 -2.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 -5.577 7.853 -3.799 -2.477Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.308 -31.410 15.195 9.906TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.585.342 -146.658.724 22.841.523 -99.572.023Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-49 -897 136 -599Ana Ortaklık Payları-7.585.293 -146.657.827 22.841.387 -99.571.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797685BIST