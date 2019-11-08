***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler48.450.000 25.355.592 -205.626 1.652.079 -136.759 7.709.576 -8.373.576 -17.193.782 57.257.504 57.257.504Transferler-17.193.782 17.193.782Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.914.315 -136.759 -2.853.901 2.197.173 2.197.173Dönem Karı (Zararı)-2.853.901 -2.853.901 -2.853.901Sermaye Arttırımı66.000.000 66.000.000 66.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 114.450.000 25.355.592 -205.626 6.566.394 7.709.576 -25.567.358 -2.853.901 125.454.677 125.454.677Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 7.709.576 -25.567.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106Transferler153.106 -2.479.083 2.479.083 153.106 153.106Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)142.413 12.701.313 12.843.726 12.843.726Dönem Karı (Zararı)12.701.313 12.701.313 12.701.313Dönem Sonu Bakiyeler15 114.450.000 25.355.592 -132.711 5.812.503 7.862.682 -28.046.441 12.701.313 138.002.938 138.002.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.118.779 -4.018.603Dönem Karı (Zararı)12.701.313 -2.853.901Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler470.524 -4.019.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 61.850 1.009.220Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.855.600 318.000Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.855.600 318.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.333.290 -6.078.816Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler4,17 -5.512.046 -7.615.690Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 178.756 1.536.874Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.909.125 732.394Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.761 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-22.761 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-98.545.983 -1.556.145Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-72.095.579 17.994.377Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.014.392 -18.531.038İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.014.392 -18.531.038Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.458.028 -6.153.702İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.458.028 -6.153.702Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)120.472 725.775Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.317.609 1.119.583İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.317.609 1.119.583Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.309.459 -178.103İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.090.306 3.466.963Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.630.586 -1.171.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)540.280 4.638.065Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-85.374.146 -8.429.248Ödenen Faiz18 -178.756 -1.536.876Alınan Faiz17 6.085.718 6.689.637Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -2.651.595 -732.394Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -9.722YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-355.135 120.358Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-355.135 120.358Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 98.827Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-355.135 21.531FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.139.062 29.073.814Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 66.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri153.106 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri153.106 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.985.956 -36.926.186YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-73.334.852 25.175.569Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi142.413 1.099.016NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-73.192.439 26.274.585DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 75.002.554 37.488.674DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.810.115 63.763.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 31.914.713 85.149.063Finansal Yatırımlar5 72.176.993 81.414Ticari Alacaklar7 48.296.919 33.282.527İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar48.296.919 33.282.527Diğer Alacaklar8 14.517.638 8.221.895İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4.072.021 1.405.168İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.445.617 6.816.727Peşin Ödenmiş Giderler9 887.137 1.007.609Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 2.651.595 1.021.009ARA TOPLAM170.444.995 128.763.517TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR170.444.995 128.763.517DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 4.543.634 4.543.634Diğer Alacaklar8 3.573.320 2.411.035İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.573.320 2.411.035Maddi Duran Varlıklar10 2.528.569 2.120.864Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 401.297 492.956Ertelenmiş Vergi Varlığı19 806.358 2.063.888TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.853.178 11.632.377TOPLAM VARLIKLAR182.298.173 140.395.894KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 17.945.742 8.959.786İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.945.742 8.959.786Ticari Borçlar7 15.059.216 1.845.064İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.059.216 1.845.064Diğer Borçlar8 4.557.395 148.706İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.203.131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar354.264 148.706Kısa Vadeli Karşılıklar5.540.005 3.370.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 992.021 1.028.163Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.547.984 2.342.610ARA TOPLAM43.102.358 14.324.329TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.102.358 14.324.329UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar800.392İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar800.392Kiralama İşlemlerinden Borçlar800.392Uzun Vadeli Karşılıklar392.485 1.065.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 392.485 1.065.459TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.192.877 1.065.459TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.295.235 15.389.788ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar138.002.938 125.006.106Ödenmiş Sermaye15 114.450.000 114.450.000Sermaye Düzeltme Farkları15 25.355.592 25.355.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-132.711 -132.711Diğer Kazançlar (Kayıplar)-132.711 -132.711Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.812.503 5.670.090Yabancı Para Çevrim Farkları5.812.503 5.670.090Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 7.862.682 7.709.576Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.046.441 -25.567.358Net Dönem Karı veya Zararı12.701.313 -2.479.083TOPLAM ÖZKAYNAKLAR138.002.938 125.006.106TOPLAM KAYNAKLAR182.298.173 140.395.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 9.859.340.059 644.121.667 4.264.313.637 35.427.429Satışların Maliyeti16 -9.850.201.278 -648.044.342 -4.261.168.822 -38.868.413TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.138.781 -3.922.675 3.144.815 -3.440.984Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı9.608.340 11.713.980 3.775.687 2.883.445FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)16 9.608.340 11.713.980 3.775.687 2.883.445BRÜT KAR (ZARAR)18.747.121 7.791.305 6.920.502 -557.539Genel Yönetim Giderleri-14.963.155 -20.344.529 -4.164.646 -7.290.489Pazarlama Giderleri-502.414 -562.695 -172.275 -169.141Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler74.045 535.166 -9.604 155.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-126.966 -129.424 -48.350 -80.958ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.228.631 -12.710.177 2.525.627 -7.942.187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.228.631 -12.710.177 2.525.627 -7.942.187Finansman Gelirleri17 11.430.126 12.151.532 100.234 7.352.751Finansman Giderleri18 -699.914 -2.295.256 -300.015 -200.909SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.958.843 -2.853.901 2.325.846 -790.345Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.257.530 0 -738.468 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -1.257.530 0 -738.468 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.701.313 -2.853.901 1.587.378 -790.345DÖNEM KARI (ZARARI)12.701.313 -2.853.901 1.587.378 -790.345Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.701.313 -2.853.901 1.587.378 -790.345Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar142.413 4.914.315 105.324 3.170.034Yabancı Para Çevrim Farkları142.413 4.914.315 105.324 3.170.034Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)142.413 4.914.315 105.324 3.170.034TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.843.726 2.060.414 1.692.702 2.379.689Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.843.726 2.060.414 1.692.702 2.379.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797545BIST