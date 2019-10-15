***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYetkili Organ Karar Tarihi: 04.07.2019İhraç Tavan Tutarı. 100.000.000Para Birimi: TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü: Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü: Nitelikli Yatırımcıya SatışTahsisli Yatırımcıya SatışYurtiçiYurtdışı: YurtiçiSPK Başvuru Tarihi: 02.09.2019SPK Başvuru Sonucu: OnaySPK Onay Tarihi: 10.10.2019İhraç Tavanı Geçerlilik Tarihi: 10.10.2020Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 04.07.2019 tarih ve 2019/29 sayılı kararı kapsamında Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli ve tahsisli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 100.000.000-TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde bir veya birden çok seferde iskontolu ve/veya kuponlu olarak gerçekleştirilecek şekilde 10.000.000 TL'si (onmilyonTürkLirası) anapara korumalı Yapılandırılmış Borçlanma Araçları (YBA) olarak nitelikli ve tahsisli yatırımcılara, 90.000.000 TL'si (doksanmilyonTürkLirası) anapara korumalı ve/veya anapara korumalı olmayan YBA'lar olarak nitelikli yatırımcılara ihraç edilecektir. Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihracına ilişkin limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.10.2019 tarih 57/1315 sayılı karar ile onaylanmıştır.EK 1 : Başvuru FormuEk 2: Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi 1Ek 3: Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793294BIST