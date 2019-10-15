***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
15.10.2019 13:39
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yetkili Organ Karar Tarihi: 04.07.2019
İhraç Tavan Tutarı. 100.000.000
Para Birimi: TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahsisli Yatırımcıya Satış
YurtiçiYurtdışı: Yurtiçi
SPK Başvuru Tarihi: 02.09.2019
SPK Başvuru Sonucu: Onay
SPK Onay Tarihi: 10.10.2019
İhraç Tavanı Geçerlilik Tarihi: 10.10.2020
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 04.07.2019 tarih ve 2019/29 sayılı kararı kapsamında Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli ve tahsisli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 100.000.000-TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde bir veya birden çok seferde iskontolu ve/veya kuponlu olarak gerçekleştirilecek şekilde 10.000.000 TL'si (onmilyonTürkLirası) anapara korumalı Yapılandırılmış Borçlanma Araçları (YBA) olarak nitelikli ve tahsisli yatırımcılara, 90.000.000 TL'si (doksanmilyonTürkLirası) anapara korumalı ve/veya anapara korumalı olmayan YBA'lar olarak nitelikli yatırımcılara ihraç edilecektir. Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihracına ilişkin limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.10.2019 tarih 57/1315 sayılı karar ile onaylanmıştır.
EK 1 : Başvuru Formu
Ek 2: Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi 1
Ek 3: Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793294
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