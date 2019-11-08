***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.11.2019 14:48
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/11/2019
Karar Sayısı
2019/37
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 07/11/2019 KARAR SAYISI: 2019/ 37
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01 Ocak-30 Eylül 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mutlu Akpara Aktuğ Alimoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797544
BIST
16:31103.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -81,50
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:315,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:316,3542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:31270,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,08
|Açılış
|: 270,29
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,32
|245.856.861
|% 16,49
|
|IHGZT
|2,99
|8.489.647
|% 15,00
|
|MRGYO
|0,90
|16.765.997
|% 12,50
|
|BURVA
|5,34
|5.093.326
|% 10,79
|
|RYGYO
|1,97
|4.998.770
|% 10,67
|
|KLNMA
|54,55
|77.887.352
|% -14,96
|
|VERUS
|15,39
|34.370.760
|% -13,44
|
|BRSAN
|8,74
|12.918.928
|% -8,48
|
|GEDZA
|5,46
|3.086.760
|% -7,77
|
|TIRE
|1,82
|36.482.426
|% -7,14
|
|THYAO
|12,80
|1.544.502.813
|% 1,11
|
|ASELS
|18,96
|468.184.232
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,80
|439.247.252
|% 7,62
|
|HALKB
|5,73
|404.033.709
|% 3,99
|
|PETKM
|3,71
|403.606.112
|% 1,09
|
|THYAO
|12,80
|1.544.502.813
|% 1,11
|
|PETKM
|3,71
|403.606.112
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,80
|439.247.252
|% 7,62
|
|KRDMD
|2,29
|186.886.098
|% -1,72
|
|SMART
|3,32
|245.856.861
|% 16,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3563
|7,3932
|% 0,18
|
|Frank
|5,7601
|5,7948
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5311
|1,5388
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,92
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-27,92
|
|Yarım
|862
|884
|-13,50
|
|Çeyrek
|432
|442
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|-0,78
|