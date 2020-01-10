***EGCEY* *BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.01.2020 09:01
***EGCEY******BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRMEN, EGCEY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811583
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
0
En Düşük
0
18:055,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0133
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,8821
En Düşük
5,8670
18:056,5351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5356
En Düşük
6,5190
18:05292,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 292,66
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
293,79
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|AKSEN
|3,79
|12.712.953
|% 0,00
|
|GARFA
|3,86
|3.009.658
|% 0,00
|
|CRFSA
|5,16
|21.192.986
|% 0,00
|
|CIMSA
|9,16
|16.500.310
|% 0,00
|
|BIMAS
|48,62
|138.899.669
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,79
|12.712.953
|% 0,00
|
|GARFA
|3,86
|3.009.658
|% 0,00
|
|CRFSA
|5,16
|21.192.986
|% 0,00
|
|CIMSA
|9,16
|16.500.310
|% 0,00
|
|BIMAS
|48,62
|138.899.669
|% 0,00
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6714
|7,7099
|% 0,33
|
|Frank
|1,5630
|1,5709
|% 0,20
|
|Riyal
|292,6150
|292,6600
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-3,19
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|-0,05
|
Seans Raporu
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17:59JANTS
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH