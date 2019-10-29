***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 17.197.511 29.552 -1.403 3.604.255 -19.175.731 1.138.453 22.792.637 22.792.637Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler27 0 0 0 0 0 1.138.453 -1.138.453 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 -1.995 0 0 -253.542 -255.537 -255.537Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 17.197.511 29.552 -3.398 3.604.255 -18.037.278 -253.542 22.537.100 22.537.100Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 17.197.511 29.552 -3.037 3.604.255 -18.037.278 -1.344.288 21.446.715 21.446.715Transferler27 0 0 0 0 0 -1.344.288 1.344.288 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 3.037 0 0 -150.820 -147.783 -147.783Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 17.197.511 29.552 0 3.604.255 -19.381.566 -150.820 21.298.932 21.298.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.232 -95.134Dönem Karı (Zararı)37 -150.820 -253.542Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.539 749Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler104 839Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.435 -90Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.435 -90İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler145.513 157.659Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 231.044Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.032 -31.717Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.912 -30.504Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.211 26.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)114.471 147.914Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.970 -58.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.805 -127.294Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.882 758Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14.687 -128.052Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.232 -95.134YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.232 -95.134NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.232 -95.134DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.545 109.162DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.777 14.028Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.777 14.545Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.502.510 1.489.628İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 1.391.779 1.487.078İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 110.731 2.550Türev Araçlar15 0 0Stoklar13 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 7.126 2.214Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 213 0Diğer Dönen Varlıklar26 53.085 39.266ARA TOPLAM1.578.711 1.545.653Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.578.711 1.545.653DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 20.551.202 20.551.202Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 0 104Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Şerefiye19 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı36 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.551.202 20.551.306TOPLAM VARLIKLAR22.129.913 22.096.959KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 97.542 80.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 97.542 80.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 379.384 264.913Diğer Borçlar11 129.351 83.044İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 129.344 50.123İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7 32.921Devlet Teşvik ve Yardımları20 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar21 40.814 46.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 5.222Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21-22 40.814 40.814Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 183.890 152.920ARA TOPLAM830.981 627.244Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler35 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER830.981 627.244UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 23.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 23.000Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 23.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER830.981 650.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.298.932 21.446.715Ödenmiş Sermaye27 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları27 17.197.511 17.197.511Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 29.552 29.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 -3.037Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -3.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 0 -3.037Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 3.604.255 3.604.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -19.381.566 -18.037.278Net Dönem Karı veya Zararı37 -150.820 -1.344.288TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.298.932 21.446.715TOPLAM KAYNAKLAR22.129.913 22.096.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 0 0 0 0Satışların Maliyeti28 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri29-30 -291.293 -400.081 -119.436 -150.885Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 140.473 155.618 1.021 5.716Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 0 -8.676 0 -896ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-150.820 -253.139 -118.415 -146.065Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-150.820 -253.139 -118.415 -146.065Finansman Gelirleri34 0 0 27 0Finansman Giderleri33 0 -403 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-150.820 -253.542 -118.388 -146.065Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37 -150.820 -253.542 -118.388 -146.065DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35-37 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)37 -150.820 -253.542 -118.388 -146.065Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37 -150.820 -253.542 -118.388 -146.065Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,00800000 -0,01300000 -0,00600000 -0,00700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.037 -1.995 5.813 -1.164Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22-27 3.037 -1.995 5.813 -1.164Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.037 -1.995 5.813 -1.164TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-147.783 -255.537 -112.575 -147.229Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-147.783 -255.537 -112.575 -147.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795263BIST