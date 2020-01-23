***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
23.01.2020 10:16
***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
12.07.2016 (Şekerbank T.A.Ş.) / 15.07.2016 (Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
19.07.2016 tarihinde ihtiyati haciz kararı öğrenilmiş, dava dilekçesi 21.07.2016 şirkete tebliğ olmuştur. (Şekerbank T.A.Ş.) / 19.07.2016 tarihinde ihtiyati haciz kararı öğrenilmiş dava dilekçesi 25.07.2016 şirkete tebliğ olmuştur. (Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)
Davanın Konusu
Tasarrufun İptali
Karşı Taraf(lar)
Şekerbank T.A.Ş. / Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Davanın Tutarı
10.121.419,62 TL (Şekerbank T.A.Ş. / Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%45,73
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/307 Esas (Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)
Davanın Duruşma Tarihi
23.01.2020
Alınan Karar
Davanın ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/307 Esas Sayılı dosyasının bugün yapılan duruşmasında mahkeme
- Davanın ve birleşen davanın reddine,
- Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına,
- Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814077
BIST