***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.07.2016 (Şekerbank T.A.Ş.) / 15.07.2016 (Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi19.07.2016 tarihinde ihtiyati haciz kararı öğrenilmiş, dava dilekçesi 21.07.2016 şirkete tebliğ olmuştur. (Şekerbank T.A.Ş.) / 19.07.2016 tarihinde ihtiyati haciz kararı öğrenilmiş dava dilekçesi 25.07.2016 şirkete tebliğ olmuştur. (Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)Davanın KonusuTasarrufun İptaliKarşı Taraf(lar)Şekerbank T.A.Ş. / Şeker Finansal Kiralama A.Ş.Davanın Tutarı10.121.419,62 TL (Şekerbank T.A.Ş. / Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%45,73İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/307 Esas (Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)Davanın Duruşma Tarihi23.01.2020Alınan KararDavanın ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarİstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/307 Esas Sayılı dosyasının bugün yapılan duruşmasında mahkeme- Davanın ve birleşen davanın reddine,- Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına,- Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814077BIST