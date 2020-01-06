***EGCEY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2020 09:10
***EGCEY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EGCEY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alper Özoğulları tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807650
BIST
11:36111.730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -870,07
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
11:365,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
11:366,6553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6456
11:36304,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,56
|Açılış
|: 304,45
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,84
|46.552.966
|% 10,89
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,63
|3.653.373
|% 8,60
|
|DURDO
|16,95
|1.946.846
|% 8,31
|
|CRDFA
|2,46
|299.604
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|DARDL
|3,93
|93.165
|% -9,66
|
|THYAO
|13,32
|757.964.144
|% -1,70
|
|ASELS
|22,28
|369.932.907
|% -0,54
|
|PETKM
|3,66
|250.265.973
|% -1,08
|
|HALKB
|6,10
|238.474.865
|% 0,99
|
|GARAN
|10,75
|190.062.483
|% 1,13
|
|ALBRK
|1,59
|163.846.875
|% -0,63
|
|PETKM
|3,66
|250.265.973
|% -1,08
|
|THYAO
|13,32
|757.964.144
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,58
|131.696.329
|% -1,53
|
|IHLAS
|0,78
|34.172.819
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8305
|7,8698
|% 0,24
|
|Frank
|6,1222
|6,1590
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5868
|1,5948
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|13,04
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,40
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|0,70
|