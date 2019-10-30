***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 927 363.093 -38.181.478 -2.128.025 604.007 604.007Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27 0 0 0 0 0 -2.128.025 2.128.025 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 0 0 0 -2.649 0 0 -2.653.876 -2.656.525 -2.656.525Sermaye Avansı1.731.618 1.731.618 1.731.618Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 -1.722 2.094.711 -40.309.503 -2.653.876 -320.900 -320.900Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 -1.258 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885Transferler0 0 0 0 0 -2.290.555 2.290.555 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 1.258 0 0 19.591 20.849 20.849Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 251.880 297.610 0 2.594.711 -42.600.058 19.591 563.734 563.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI775 706Dönem Karı (Zararı)37 19.591 -2.653.876Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-485.155 2.286.249Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 87.591 87.626Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.657 811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.657 811Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-599.403 2.197.812Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler31 -599.403 2.197.812İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler466.339 368.333Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -25Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.509.614 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.280 15.768Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.451 22.479Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.260.442 19.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)133.765 155.246Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.936 13.739Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -77.861İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.295 219.621Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)88.106 16.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-55.811 202.766Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları775 706YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.050 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.050 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -2.050 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.275 706NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.275 706DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.103 119DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 828 825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 828 2.103Finansal Yatırımlar7 26 26Ticari Alacaklar10 0 17.509.614İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 17.509.614Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 409.265 497.371İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 405.993 493.702İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.272 3.669Türev Araçlar15 0 0Stoklar13 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 2.491 4.942İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 2.491 4.942Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 14 0Diğer Dönen Varlıklar26 0 2ARA TOPLAM412.624 18.014.058Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR412.624 18.014.058DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.897.116 2.297.713Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 80.756 166.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Şerefiye19 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı36 0 0Diğer Duran Varlıklar26 721.139 707.871TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.699.011 3.171.881TOPLAM VARLIKLAR4.111.635 21.185.939KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 187.280 17.447.722İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 0 17.279.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 187.280 168.699Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 418.358 284.593Diğer Borçlar11 159.575 166.445İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 132.466 155.330İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 27.109 11.115Devlet Teşvik ve Yardımları20 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 2.397.734 2.397.734İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24-38 2.358.770 2.358.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 38.964 38.964Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar77.107 63.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 50.060 36.925Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 27.047 27.047Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 307.847 245.911ARA TOPLAM3.547.901 20.606.377Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler35 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.547.901 20.606.377UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 36.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 36.677Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 36.677TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.547.901 20.643.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar563.734 542.885Ödenmiş Sermaye27 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları27 251.880 251.880Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 297.610 297.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 -1.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -1.258Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 0 -1.258Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.594.711 2.594.711Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -42.600.058 -40.309.503Net Dönem Karı veya Zararı37 19.591 -2.290.555TOPLAM ÖZKAYNAKLAR563.734 542.885TOPLAM KAYNAKLAR4.111.635 21.185.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 0 0 0 0Satışların Maliyeti28 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri29-30 -587.838 -494.904 -183.651 -181.460Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 609.297 155.518 386.085 38.661Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.868 -2.313.959 -507 -1.177.257ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.591 -2.653.345 201.927 -1.320.056Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.591 -2.653.345 201.927 -1.320.056Finansman Gelirleri34 0 0 0 0Finansman Giderleri33 0 -531 42 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.591 -2.653.876 201.969 -1.320.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.591 -2.653.876 201.969 -1.320.056DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35-37 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)37 19.591 -2.653.876 201.969 -1.320.056Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37 19.591 -2.653.876 201.969 -1.320.056Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,00050000 -0,06630000 0,00500000 -0,03300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.258 -2.649 5.776 -1.494Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.258 -2.649 5.776 -1.494Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.258 -2.649 5.776 -1.494TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.849 -2.656.525 207.745 -1.321.550Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.849 -2.656.525 207.745 -1.321.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795630BIST