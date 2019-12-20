***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.12.2019 12:08
***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 19.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9546 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804507
BIST
12:13111.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 903,40
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.586
En Düşük
111.041
12:135,9232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0203
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9107
12:136,5854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5758
12:13281,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,29
|Açılış
|: 281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,08
|107.861.042
|% 13,33
|
|KLNMA
|46,62
|37.340.970
|% 9,95
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|ESCOM
|1,34
|3.053.277
|% 8,94
|
|MNDRS
|1,25
|50.516.526
|% 8,70
|
|GLBMD
|1,61
|10.323.375
|% -14,81
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|OZBAL
|1,64
|3.932.889
|% -6,29
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,82
|310.708.322
|% 0,44
|
|SISE
|5,24
|182.526.644
|% 1,35
|
|TUPRS
|125,00
|180.155.562
|% 1,87
|
|IPEKE
|7,28
|164.858.201
|% 4,00
|
|KRSTL
|1,78
|142.385.643
|% 1,71
|
|IHLGM
|0,94
|115.166.050
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,78
|142.385.643
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,45
|102.739.205
|% 1,40
|
|ALBRK
|1,38
|87.653.086
|% 0,73
|
|KARSN
|1,57
|94.854.328
|% 3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6940
|7,7326
|% -0,22
|
|Frank
|6,0179
|6,0542
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5743
|1,5822
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,58
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,32
|
|Yarım
|897
|920
|-2,09
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-0,06
|
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12:26
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