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***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

16.01.2020 08:52
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***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa Başkanlığı'nın 15.01.2020 tarih ve BİAŞ-2-345 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813113


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 2,18 23.169.634 % 0,00  
VKFYO 2,50 4.729.878 % 0,00  
VAKFN 2,36 27.498.416 % 0,00  
MRGYO 1,33 85.695.980 % 0,00  
MPARK 16,49 14.056.045 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6453 7,6837 % 0,14  
Frank 6,0724 6,1090 % -0,01  
Riyal 1,5631 1,5709 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.553 -3,45  
Altın Gr. 294 294 -0,30  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,88 17,93 -0,10  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 64,42 64,42 0,42  
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