***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi16.10.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ TarihiKararın Tarafımızca Öğrenilme Tarihi 20.11.2019Davanın Konusuİtirazın İptaliKarşı Taraf(lar)T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Davanın Tutarı1,957,665.91Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)47.61%İlgili Mahkeme ve Dosya No2018/939Davanın Duruşma Tarihi14.11.2019Alınan KararDavanın kısmen kabulune kısmen reddine karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirket Aktiflerinin İcradan Satış RiskiAçıklamalarZiraat Bankası A.Ş. tarafından, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.("Batı Tarımsal") 'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 2.200.000-TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine 1.895.116,27-TL ihtiyati haciz kararı alındığı, ihtiyati haciz kararına itiraz edildiği, ilgili kredi borcuna karşı asıl borçlu Batı Tarımsal tarafından ipotekler verilmiş olduğu, kredi borcu için yeterli teminat bulunduğu, şirketimize tebliğ edilen 1.957.665,92-TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Batı Tarımsal tarafından verilen rehin ile teminat altına alınması sebepleriyle şirketimiz tarafından itiraz edildiği, ihtiyati haciz kararına itirazımızın mahkeme tarafından reddedildiği, şirketimiz tarafından yapılan ödeme emrine itirazımıza ilişkin olarak Ziraat Bankası tarafından itirazın iptali davası açıldığı, itirazın iptali davasına ilişkin olarak dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, duruşmanın 27.06.2019 tarihine bırakılmasına karar verildiği, bilirkişi raporunun tarafımıza tebliğ edildiği, raporda asıl alacağın 1.876.945,72 TL olarak tespit edildiği, bilirkişi raporuna itiraz hakkımızın saklı olduğu, bilirkişi raporuna itiraz edildiği hususları ve son celsede davalı vekilince bilirkişi raporuna itirazlar dikkate alınarak ek rapor tanzimi istenmesine, davacı vekiline suç duyurusu ile ilgili bilgileri sunması için ek süre verilmesine, icra müdürlüklerindeki dosyaların mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verildiği aha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.Duruşmanın son celsese 14.11.2019 tarihinde yapılmış ve mahkeme 1,957,665.91TL uzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, ayrıca 391,533.18TL inkar tazminatının ödenmesinin kabulune ve gayri nakdi krediler yönünden ise davanın reddine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar vermiştir.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799760BIST