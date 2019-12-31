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***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

31.12.2019 10:40
GÜNCEL HABERLER



***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
12.10.2018
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
15.10.2018
Davanın Konusu
İtirazın İptali
Karşı Taraf(lar)
TC Ziraat Bankası A.Ş.
Davanın Tutarı
4,413,781.41
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
107.34%
İlgili Mahkeme ve Dosya No
2018/931
Davanın Duruşma Tarihi
19/12/2019
Alınan Karar
4,413,036.57TL uzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, davacının fazi talebinin reddine ve ayrıca 882,607.31TLTL inkar tazminatının ödenmesinin kabulune istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar vermiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Davacının asıl kredideki teminatları kredi borcunu karşılamaya yetmesine karşın, davacı bu alacağını tahsil yoluna gitmeyi seçerse, aktiflerin icradan satışı ve şirketin aktiflerini kaybetmesi sonucu doğabilir.
Açıklamalar

Davacı Ziraat bankası tarafından açılan itirazın iptali davasına ait son celsede davalı şirketimiz vekiline bilirkişi raporuna karşı yazılı beyanda bulunulması için, davacı vekiline ise bahsedilen suç duyurusu ile ilgili bilgileri sunması için ek süre verildiği, yazılı süre geçtikten sonra itirazlar konusunda bilirkişiden ek rapor istenmesine, icra dairesindeki dosyaların mahkemeye gönderilmesinin istenmesine ve duruşmanın 07.11.2019 tarihine bırakılmasına karar verildiği, bilirkişi raporunda asıl alacağın 4.232.375,85 TL olarak tespit edildiği, söz konusu bilirkişi raporuna davalı şirketimiz vekili tarafından itiraz edildiği 03.07.2019 ve 23.07.2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.
Duruşmanın son celsesi yapılmış ve mahkeme 4,413,036.57TL uzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, davacının fazi talebinin reddine ve ayrıca 882,607.31TLTL inkar tazminatının ödenmesinin kabulun4,413,036.57TL uzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, davacının fazi talebinin reddine ve ayrıca 882,607.31TLTL inkar tazminatının ödenmesinin kabulune istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar vermiştir.  
Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806074


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