***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.10.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi15.10.2018Davanın Konusuİtirazın İptaliKarşı Taraf(lar)TC Ziraat Bankası A.Ş.Davanın Tutarı4,413,781.41Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)107.34%İlgili Mahkeme ve Dosya No2018/931Davanın Duruşma Tarihi19/12/2019Alınan Karar4,413,036.57TL uzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, davacının fazi talebinin reddine ve ayrıca 882,607.31TLTL inkar tazminatının ödenmesinin kabulune istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar vermiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiDavacının asıl kredideki teminatları kredi borcunu karşılamaya yetmesine karşın, davacı bu alacağını tahsil yoluna gitmeyi seçerse, aktiflerin icradan satışı ve şirketin aktiflerini kaybetmesi sonucu doğabilir.AçıklamalarDavacı Ziraat bankası tarafından açılan itirazın iptali davasına ait son celsede davalı şirketimiz vekiline bilirkişi raporuna karşı yazılı beyanda bulunulması için, davacı vekiline ise bahsedilen suç duyurusu ile ilgili bilgileri sunması için ek süre verildiği, yazılı süre geçtikten sonra itirazlar konusunda bilirkişiden ek rapor istenmesine, icra dairesindeki dosyaların mahkemeye gönderilmesinin istenmesine ve duruşmanın 07.11.2019 tarihine bırakılmasına karar verildiği, bilirkişi raporunda asıl alacağın 4.232.375,85 TL olarak tespit edildiği, söz konusu bilirkişi raporuna davalı şirketimiz vekili tarafından itiraz edildiği 03.07.2019 ve 23.07.2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.Duruşmanın son celsesi yapılmış ve mahkeme 4,413,036.57TL uzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, davacının fazi talebinin reddine ve ayrıca 882,607.31TLTL inkar tazminatının ödenmesinin kabulun4,413,036.57TL uzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, davacının fazi talebinin reddine ve ayrıca 882,607.31TLTL inkar tazminatının ödenmesinin kabulune istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar vermiştir.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806074BIST