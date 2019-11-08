***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
08.11.2019 14:42
***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2019, 26.03.2019, 28.05.2019, 03.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı dikkate alınarak, TTK 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulamalarına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak 30.10.2019 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 30 Eylul 2019 tarihli finansal tablolar çerçevesinde gözden geçirilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 376 bilançosu hazırlanmasında esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerleme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu ve yeni bir TTK 376 kapsamında ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine bu durum hakkında ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'ta bilgi verilmesi gerektiğine, karar verilmiştir. Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797543
BIST
16:24103.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -39,11
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:245,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:246,3547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:24269,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,42
|Açılış
|: 269,95
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,36
|238.099.130
|% 17,89
|
|IHGZT
|2,97
|5.715.248
|% 14,23
|
|MRGYO
|0,90
|16.708.987
|% 12,50
|
|RYGYO
|1,98
|4.782.904
|% 11,24
|
|BURVA
|5,31
|5.050.540
|% 10,17
|
|KLNMA
|54,55
|77.716.556
|% -14,96
|
|VERUS
|15,40
|34.205.212
|% -13,39
|
|BRSAN
|8,72
|12.734.025
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,46
|3.056.899
|% -7,77
|
|TIRE
|1,82
|36.247.955
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.522.577.731
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|465.644.009
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,80
|426.558.742
|% 7,62
|
|HALKB
|5,74
|400.610.067
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|365.909.679
|% 1,09
|
|THYAO
|12,81
|1.522.577.731
|% 1,18
|
|PETKM
|3,71
|365.909.679
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,80
|426.558.742
|% 7,62
|
|KRDMD
|2,30
|186.462.396
|% -1,29
|
|SMART
|3,36
|238.099.130
|% 17,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3546
|7,3915
|% 0,16
|
|Frank
|5,7588
|5,7935
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5311
|1,5387
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,68
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.786
|1.831
|-25,65
|
|Yarım
|863
|886
|-12,40
|
|Çeyrek
|433
|443
|-6,21
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,44
|61,44
|-0,85
|