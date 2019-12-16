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***EGCYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

16.12.2019 09:39
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***EGCYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
16/12/2019
Sıra Açma Başlangıç Tarihi

Açıklamalar

EGCYO.E pay sırası şirket payında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803536


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUSGR 2,38 226.754.392 % 17,24  
ADNAC 2,51 87.340.369 % 15,67  
BOLUC 4,52 39.258.732 % 14,72  
UNYEC 4,60 6.104.778 % 13,58  
ADANA 8,45 9.654.702 % 13,12  
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Frank 5,9213 5,9569 % 0,65  
Riyal 1,5544 1,5622 % 0,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.478 1,22  
Altın Gr. 278 278 1,87  
Cumhuriyet 1.837 1.865 18,00  
Tam 1.831 1.877 14,96  
Yarım 885 908 7,23  
Çeyrek 444 454 3,62  
Gümüş.Ons 17,02 17,06 0,09  
Gümüş Gr. 3,20 3,21 0,04  
B. Petrol 65,37 65,37 0,15  
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