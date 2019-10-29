***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.10.2019 23:15
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795267
BIST
12:3599.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.542
En Düşük
99.838
12:355,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7508
En Düşük
5,7338
12:356,3928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,3929
En Düşük
6,3589
12:35274,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,56
|Açılış
|: 274,66
|
|Önceki Kapanış
|: 275,19
|
275,89
En Düşük
273,63
BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|10,28
|22.788.064
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,84
|1.838.351
|% 0,00
|
|TUCLK
|2,83
|1.903.332
|% 0,00
|
|MIPAZ
|2,08
|2.328.901
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% 0,00
|
|VESTL
|10,28
|22.788.064
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,84
|1.838.351
|% 0,00
|
|TUCLK
|2,83
|1.903.332
|% 0,00
|
|ITTFH
|4,10
|12.782.591
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,35
|24.756.334
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 0,00
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% 0,00
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% 0,00
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3581
|7,3950
|% 0,11
|
|Frank
|5,7495
|5,7842
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5254
|1,5331
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-4,90
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|-21,00
|
|Tam
|1.813
|1.858
|-29,76
|
|Yarım
|876
|899
|-14,40
|
|Çeyrek
|440
|449
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,17
|61,17
|-0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58
RAYSG, RYGYO, AYEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ISKUR, FMIZP, PINSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43
RTALB, DENIZ, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43
FRIGO, CEMTS, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
SEKUR, KLNMA, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında