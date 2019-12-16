***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.12.2019 09:35
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 13.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9416 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803533
BIST
13:00110.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 34,78
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
13:005,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0328
|Açılış
|: 5,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
13:006,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0493
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
13:00277,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,76
|Açılış
|: 277,74
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ADNAC
|2,53
|80.718.421
|% 16,59
|
|BOLUC
|4,56
|38.290.408
|% 15,74
|
|UNYEC
|4,64
|6.011.616
|% 14,57
|
|ADANA
|8,50
|9.279.155
|% 13,79
|
|COSMO
|2,16
|23.535
|% -10,00
|
|BALAT
|0,53
|74.870
|% -8,62
|
|KERVN
|0,57
|365.519
|% -6,56
|
|SELGD
|2,19
|21.802
|% -5,60
|
|SNKRN
|2,87
|2.143.479
|% -4,97
|
|THYAO
|13,81
|437.200.655
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|212.115.495
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,85
|144.907.252
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,24
|162.906.307
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7724
|7,8114
|% 0,50
|
|Frank
|5,9216
|5,9573
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5546
|1,5624
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|0,99
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,72
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|14,31
|
|Yarım
|885
|907
|6,92
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,46
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,39
|65,39
|0,17
|